Угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар ракетами по Кремлю являются обычным блефом, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев таким образом пытается привлечь внимание западных спонсоров, интерес которых к конфликту ослабевает.

Заявление просроченного диктатора Зеленского — это не что иное, как блеф, который мы сегодня очень часто слышим из его уст. Когда он был на неделе высокой политики на Генассамблее ООН и устраивал провокации в виде налета дронов на наши гражданские объекты, он всячески пытался привлечь к себе внимание. Он видел, что интерес его заокеанских и европейских хозяев к Украине начинает ослабевать. Они все меньше и меньше хотят ей помогать, — пояснил Липовой.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Зеленский не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. По его словам, украинскому лидеру нельзя доверять.