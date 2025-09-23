Круче «Орешника»? Новый ракетный комплекс РФ может уничтожить США

В России уже несколько лет идет разработка стратегического ракетного комплекса «Осина». Пока мало известно о его характеристиках, поэтому он пугает противников РФ ничуть не меньше «Орешника». Что известно об этой разработке и правда ли, что она мощнее «Орешника», — в материале NEWS.ru.

Что известно о ракетном комплексе «Осина»

Информация о проекте, который станет развитием семейства ракетных комплексов «Ярс», впервые появилась в 2021 году. Тогда стало известно, что еще в сентябре 2019 года Министерство обороны РФ выдало заказ Московскому институту теплотехники (МИТ) на проведение опытно-конструкторской работы с шифром «Осина-РВ». Планировалось создать модернизированную версию изделия 15П180/181 «Ярс-М».

Впоследствии информацию об «Осине» подтвердил командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. «Наши инициативы касаются в первую очередь развития военно-технического задела в разработке­ стратегических вооружений, включающего вопросы создания, испытаний и ввода в боевой состав новых стратегических ракетных комплексов „Сармат“ и „Осина“», — сказал он в интервью «Красной звезде».

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Фото: Пресс-служба МО РФ/РИА Новости

Согласно заказу для МИТ, летно-конструкторские испытания «Осины» требовалось начать в 2021 году и выполнить в минимальное время. Полигон Плесецк должен был стать площадкой для тестов. В июне того же года на нем состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты, тип которой не уточнялся. Однако многие тогда связали эти тесты именно с новым ракетным комплексом.

Поскольку работа над проектом еще не завершена и ведется в условиях секретности, подтвержденных данных о его характеристиках нет. Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru объяснил, чем этот комплекс будет принципиально отличаться от «Орешника».

«Если „Орешник“ — это комплекс средней дальности (и с большей части территории России до США им не достать), то „Осина“ все-таки уже не кустарник, а дерево — долетит до другого полушария с любого российского полигона. Это своего рода замена комплексу „Ярс“, но, кроме дальности стрельбы, его другие тактико-технические характеристики пока засекречены», — подчеркнул Журавлев.

Для чего России новые ракетные комплексы

Генерал-лейтенант Каракаев отмечал, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) учитывают различные варианты развития стратегических наступательных вооружений России и США после окончания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок действия этого соглашения истекает в феврале 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября заявил о готовности придерживаться ограничений, наложенных этим документом еще в течение года. Он также подчеркнул, что предложение будет жизнеспособным лишь при условии аналогичных мер со стороны Соединенных Штатов.

По мнению Журавлева, несмотря на это, России необходимо иметь превосходство в оружии. Именно это гарантирует безопасность страны.

«Если российские разработки будут на голову выше, чем у всех остальных, то и напасть на нас никто не решится — логика простая и нерушимая. Она работает, как автомат Калашникова, который, между прочим, до сих пор остается лучшим в мире стрелковым оружием», — пояснил Журавлев.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто победит в гонке вооружений РФ и США

Редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что США сегодня также не останавливаются на достигнутом и развивают свои ракетные силы. В частности, они активно соревнуются с Россией в разработке гиперзвукового оружия.

«Американцы добились значительного прогресса в создании систем перехвата целей, движущихся со скоростью свыше пяти-шести чисел Маха. Ожидается, что в ближайшем будущем они получат гиперзвуковые противоракеты. Нам необходима модернизация существующих комплексов, например создание новой версии „Искандера“, способной развивать скорость до 10 чисел Маха, и следующего поколения „Кинжала“ и „Циркона“, достигающих скорости около 15 чисел Маха. Ключевым фактором является разработка комплексов, которые будет сложно перехватить не только по скорости, но и по маневрированию», — пояснил Леонков.

Отечественные разработчики в свою очередь конструируют новые комплексы с целью преодоления перспективной системы ПРО США «Золотой купол», добавил собеседник. Она предполагает размещение на околоземной орбите сотен тысяч спутников, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских ракет на взлетном участке траектории.

«Поэтому боеголовки новых российских ракет, созданных по технологиям гиперзвука, должны со 100-процентной вероятностью преодолевать существующие системы противоракетной обороны, в том числе и перспективные, такие как „Золотой купол“», — резюмировал Леонков.

Читайте также:

Тайный козырь Путина. Чем уникальны чудо-ракеты РФ. Они круче «Орешника»?

Любой бункер — в труху: Запад увидел «Орешник» в действии и впал в истерику

«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ