Трамп анонсировал крупное изменение в поставках оружия за рубеж

Пентагон готовит крупные реформы, направленные на оптимизацию и ускорение поставок оружия за рубеж, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед Министерством войны США. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома. По словам главы государства, сейчас такие поставки занимают слишком много времени.

Военный министр [Пит] Хегсет вскоре объявит о крупных реформах для оптимизации военных закупок и ускорения военных продаж за рубеж. Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование, и часто это занимает слишком много времени, — отметил Трамп.

Ранее руководитель Пентагона Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что эра Минобороны США окончена. По его словам, теперь в стране началась эра Министерства войны — такое название получило оборонное ведомство. Министр уточнил, что ведомство пошло на серьезные шаги для избавления от идеологического влияния, отвлекавшего Пентагон от основных задач. В частности, Министерство войны не будет уделять много внимания соцквотам, политкорректности и «социальным инициативам», добавил он.