29 сентября 2025 в 18:20

Политолог предположил, куда Европа приведет Молдавию

Политолог Дудчак: ЕС ведет Молдавию по украинскому сценарию с помощью Санду

Майя Санду Майя Санду Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Европейский союз ведет Молдавию по украинскому сценарию с помощью режима президента республики Майи Санду, такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак. По его словам, которые приводит ТАСС, махинации на выборах также служат этой цели.

Сюрприза не произошло, циничное воровство — результаты выборов. Европа тащит Молдавию с помощью режима Санду по украинскому пути, — убежден Дудчак.

Он добавил, что внутренние проблемы Молдавии во многом пересекаются с украинскими. В качестве примера Дудчак привел ликвидацию оппозиции, отток большой части населения из страны, деградацию экономики и обработку людей русофобской идеологией.

Хотя действует это слабо, но, по крайней мере, для картинки в СМИ достаточно, — добавил политолог.

Ранее схожее мнение высказал проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России. Карпович уверен, что действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне.

Молдавия
Майя Санду
Евросоюз
Европа
Украина
