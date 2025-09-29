Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 19:11

Российский суд вынес приговор итальянке за наемничество

Суд в ДНР приговорил к 14 годам колонии итальянку Шифф за наемничество

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике заочно осудили гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф по обвинению в наемничестве, сообщили в Генеральной прокуратуре России. Она получила 14 лет колонии общего режима.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она осуждена по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, 26-летняя Шифф, ранее отчисленная из военного училища ВВС за профессиональную непригодность, прибыла на Украину в марте 2022 года. Там она прошла подготовку и принимала участие в боевых действиях, а также обучала новобранцев военным дисциплинам. Установлено, что за свою деятельность Шифф получила денежное вознаграждение в размере свыше 540 тысяч рублей.

Ранее Московский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей британца Хейдена Дэвиса, который был наемником ВСУ. Соответствующее постановление вступило в законную силу сразу после его вынесения.

ДНР
суды
наемники
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.