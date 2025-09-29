Российский суд вынес приговор итальянке за наемничество Суд в ДНР приговорил к 14 годам колонии итальянку Шифф за наемничество

В Донецкой Народной Республике заочно осудили гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф по обвинению в наемничестве, сообщили в Генеральной прокуратуре России. Она получила 14 лет колонии общего режима.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она осуждена по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, 26-летняя Шифф, ранее отчисленная из военного училища ВВС за профессиональную непригодность, прибыла на Украину в марте 2022 года. Там она прошла подготовку и принимала участие в боевых действиях, а также обучала новобранцев военным дисциплинам. Установлено, что за свою деятельность Шифф получила денежное вознаграждение в размере свыше 540 тысяч рублей.

Ранее Московский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей британца Хейдена Дэвиса, который был наемником ВСУ. Соответствующее постановление вступило в законную силу сразу после его вынесения.