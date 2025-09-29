Трамп хочет заставить другие страны производить мебель в США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести «существенные пошлины» на мебель иностранного производства, сообщает РИА Новости. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер пообещал восстановить мебельную промышленность штата Северная Каролина, которая, по его словам, была разрушена конкуренцией с другими странами.

Чтобы вновь сделать Северную Каролину, полностью потерявшую мебельную промышленность из-за Китая и других стран, великой, я введу существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США. Подробности скоро! — написал американский президент.

До этого Трамп уже заявлял о намерении установить 50-процентные пошлины на импортные кухонные шкафы и мебель для ванных комнат с 1 октября. Теперь глава Белого дома расширяет список потенциальных ограничений, хотя конкретные сроки и размеры новых пошлин пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что США могут вновь отложить введение повышенных пошлин на товары из Китая, поскольку стороны «довольно близки к сделке» в рамках всеобъемлющих торговых договоренностей. Об этом сообщил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.