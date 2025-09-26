Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:22

Трамп вводит пошлины на туалетные столики и кухонные шкафы

Трамп анонсировал введение пошлин на грузовики и мебель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых отраслевых пошлин в размере 50% на кухонные шкафы и туалетные столики, передает Bloomberg. При этом для мягкой мебели они составят 30%. По мнению Трампа, эти меры должны защитить местных производителей.

Также глава Белого дома анонсировал высокие пошлины на импорт лекарств и грузовиков. На грузовой транспорт вводится тариф 25%. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2025 года. Импорт лекарственных препаратов с этой даты обложат тарифами в размере 100%. Избежать их поможет наличие производства на территории США.

Ранее Трамп заявил, что лишь Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения. По его словам, пошлины приносят триллионы долларов в бюджет и оказывают положительное влияние на экономику. Глава Белого дома отметил, что такие меры действительно работают, так как людям некуда деваться.

До этого сообщалось, что японский экспорт в США уменьшается уже пять месяцев подряд, а в августе он упал сразу на 13,8%. По мнению экспертов, причиной тому стали пошлины американского президента.

