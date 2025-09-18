Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины

Только Соединенные Штаты могут вводить тарифные ограничения, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, пошлины приносят триллионы долларов и оказывают позитивное влияние на американскую экономику, передает пресс-служба Белого дома.

Мы получаем триллионы долларов за счет пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны. <...> Мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться, — заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США и Китай могут продлить действующие торговые соглашения без изменений. Страны близки к заключению сделки и текущие условия выгодны для Соединенных Штатов, подчеркнул президент.

Кроме того, Трамп признался, что введение 50% пошлин на индийский импорт российской нефти стало сложным решением. Этот шаг вызвал значительные разногласия с Индией, которая раньше была главным клиентом США в энергетическом секторе.

В свою очередь бывший министр финансов России Михаил Задорнов объяснил, что США ввели повышенные пошлины на индийские товары, потому что экономика Индии закрыта для американского бизнеса. Как отметил эксперт, Индия — один из самых протекционистских рынков со средним таможенным тарифом в 30%.