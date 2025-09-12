Трамп рассказал, легко ли ему далось введение пошлин против Индии

Президент США Дональд Трамп назвал введение 50-процентных пошлин против Индии из-за покупки российской нефти «нелегким решением», передает Fox News. Американский лидер признал, что данный ход вызвал разногласия между странами.

Индия была их крупнейшим клиентом. Я ввел 50-процентные пошлины в отношении Индии, потому что они покупают нефть у России. Это нелегкое решение. Это серьезный шаг, который вызывает разногласия с Индией, — подчеркнул он.

Ранее Трамп допустил введение жестких санкций в отношении банков России, а также новые меры по поставкам нефти и повышению пошлин.

До этого министр торговли Говард Латник заявил, что США могут заключить торговое соглашение с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что все зависит от готовности Нью-Дели изменить энергетическую политику.

Также появилась информация, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.