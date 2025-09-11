Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:43

США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией

США готовы к сделке с Индией после отказа от российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США могут заключить торговое соглашение с Индией, если она откажется от закупок российской нефти, заявил министр торговли Говард Латник в эфире CNBC. Он подчеркнул, что все зависит от готовности Нью-Дели изменить энергетическую политику.

Мы собираемся разобраться с Индией. Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть, — отметил Латник.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Это заявление прозвучало после встречи американских и европейских чиновников в Вашингтоне, где обсуждалось усиление экономического давления на Россию. Один из представителей Белого дома отметил, что власти готовы действовать немедленно, но только при поддержке европейских партнеров.

Тем временем энергетический эксперт Игорь Юшков выразил мнение, что США пытаются оказать давление на Индию для достижения выгодного торгового соглашения. С целью усилить воздействие Вашингтон может продвигать в медиа сообщения о возможном введении пошлин против Нью-Дели со стороны Евросоюза, пояснил он.

Индия
США
нефть
Россия
торговля
сделки
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде озвучили последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
«Хорошо пожрал»: косолапый «ганстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья
Пол Уокер: жизнь и наследие голливудской звезды
Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка
Новые льготы и выплаты могут появиться в 2026 году, что повысят точно
Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект
Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%
Легендарный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре
Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией
Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией
США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией
«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье
У Джорджо Армани нашли два секретных завещания
Стало известно о движении пролежавших 13 лет биткоинов
Тюрьма, изнасилование, ссоры: как живут братья Емельяненко, кому дали УДО
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.