США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией США готовы к сделке с Индией после отказа от российской нефти

США могут заключить торговое соглашение с Индией, если она откажется от закупок российской нефти, заявил министр торговли Говард Латник в эфире CNBC. Он подчеркнул, что все зависит от готовности Нью-Дели изменить энергетическую политику.

Мы собираемся разобраться с Индией. Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть, — отметил Латник.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Это заявление прозвучало после встречи американских и европейских чиновников в Вашингтоне, где обсуждалось усиление экономического давления на Россию. Один из представителей Белого дома отметил, что власти готовы действовать немедленно, но только при поддержке европейских партнеров.

Тем временем энергетический эксперт Игорь Юшков выразил мнение, что США пытаются оказать давление на Индию для достижения выгодного торгового соглашения. С целью усилить воздействие Вашингтон может продвигать в медиа сообщения о возможном введении пошлин против Нью-Дели со стороны Евросоюза, пояснил он.