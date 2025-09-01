«Дело не в российской нефти»: энергетик о целях давления США на Индию

США пытаются оказать давление на Индию для достижения выгодного торгового соглашения, а не для того, чтобы она отказалась от закупки российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что Индия — далеко не единственная страна, которая импортирует углеводороды из России, однако другим государствам, включая европейские, не предъявляют требования о запрете на закупку нефти из РФ.

Индия откровенно игнорирует угрозы со стороны США. Я думаю, что история с пошлинами на индийские товары за то, что они покупают российскую нефть, заключается в том, что дело не в российской нефти. Китай покупает еще больше российской нефти, и никто — ни Европа, ни США — не вводит против него импортные пошлины. Турция, Венгрия, Словакия, Сербия, Бразилия, Саудовская Аравия — все они покупают российскую нефть и нефтепродукты. То есть этих стран много, и никто не вводит против них импортные пошлины. Только, скорее всего, США сейчас торгуются с Индией по поводу условий торгового соглашения, и им нужно, чтобы Индия согласилась на более выгодные для США условия, — объяснил Юшков.

Энергетик подчеркнул, что с целью усиления давления на Нью-Дели Вашингтон может продвигать в медиа сообщения о возможном введении пошлин против Индии со стороны Евросоюза. При этом, по его мнению, маловероятно, что Европа присоединится к США.

США могут рассчитывать, что при вбросе информации, что якобы Европа будет давить на Индию, Индии станет настолько плохо, что она поедет договариваться с Соединенными Штатами. Но я думаю, что пока до введения подобных ограничений со стороны Европы в отношении индийских товаров очень-очень далеко. Во-первых, Индия и Евросоюз находятся в одной лодке в этом плане. Соединенные Штаты тоже ввели высокие пошлины на европейские товары и могут обвинить Европу в том, что она продолжает покупать российскую нефть. В частности, Венгрия и Словакия продолжают ее покупать. Сербия не входит в Евросоюз, но тоже продолжает, — отметил Юшков.

Он подытожил, что главная претензия США к Европе заключается в недостаточном объеме инвестиций в американскую экономику. По его словам, в этом случае европейские страны и Индия находятся в одинаковых условиях.

Ранее появилась информация, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.