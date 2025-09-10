Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 07:18

Трамп захотел 100% пошлин для Китая и Индии

FT: Трамп потребовал от ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз ввести 100% пошлины на товары Китая и Индии в рамках вторичных санкций, сообщила газета Financial Times (FT). Уточняется, что политик принял такое решение после встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС, состоявшейся в Вашингтоне.

Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас, — сказал один из американских чиновников.

По его словам, главной темой переговоров было экономическое давление на Москву. В материале указано, что Россия считает эти меры незаконными.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пока не решился ввести дополнительные таможенные пошлины против Китая за закупку российской нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что хозяин Белого дома пока думает над этим и изучает варианты. Вэнс подчеркнул, что вопрос с Китаем достаточно сложный.

Тем временем энергетический эксперт Игорь Юшков рассказал, что США пытаются оказать давление на Индию для достижения выгодного торгового соглашения. С целью усилить воздействие Вашингтон может продвигать в медиа сообщения о возможном введении пошлин против Нью-Дели со стороны Евросоюза, пояснил он.

