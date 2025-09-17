Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 08:20

Непомерные пошлины Трампа «сломали» японский экспорт в США

Японский экспорт в США упал на 13,8% в августе 2025 года

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Японский экспорт в США уменьшается уже пять месяцев подряд, а в августе он упал сразу на 13,8%, до уровня $9,5 млрд (786,9 млрд рублей), сообщили в пресс-службе Министерства финансов Японии. Аналитики связывают сложившуюся тенденцию с повышением таможенных тарифов, введенных американским президентом Дональдом Трампом.

Сначала на большинство японской продукции Вашингтон установил пошлины в размере 24%, но после напряженных переговоров Токио удалось понизить их до 15%. В то же время в отношении автомобилей действовали тарифы в 27,5%. Их удалось довести до 15% только с 16 сентября.

В результате поставки легковых машин, на которые приходится треть японского экспорта в Соединенные Штаты, в августе упали на 28,4%. Профицит японской торговли с американцами в том же месяце сократился более чем на 50%, до $2,2 млрд (182,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что экспорт пива из Германии в Россию в июле вырос до €1,7 млн (166 млн рублей) — наивысшего уровня с начала года. Больше объемы были только в декабре 2024 года, когда еще не действовала повышенная пошлина — €1 (97 рублей) за литр вместо прежних €0,1 (9,7 рубля).

США
Япония
торговля
пошлины
