16 сентября 2025 в 09:26

Германия рекордно нарастила экспорт пива в Россию

Германия увеличила поставки пива в Россию до €1,7 млн

Готовая продукция пивоварни в Мюнхене Готовая продукция пивоварни в Мюнхене Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Экспорт пива из Германии в Россию в июле вырос до €1,7 млн (166 млн рублей) — наивысшего уровня с начала года, следует из данных Евростата, проанализированных РИА Новости. Для сравнения, в июне ввоз составил €1,5 млн (146 млн рублей).

Больше объемы были только в декабре 2024 года, когда еще не действовала повышенная пошлина — €1 (97 рублей) за литр вместо прежних €0,1 (9,7 рубля). Основным экспортером пива из стран ЕС в Россию остается Чехия: в июле ее поставки выросли до €2 млн (195 млн рублей), что на 11% выше, чем месяцем ранее.

Ранее стало известно, что экспорт бананов из Эквадора в Россию увеличился на 25% в натуральном выражении и достиг 749,2 тыс. тонн в январе — июне 2025 года. В денежном эквиваленте рост составил 20% — до $400 млн (32,4 млрд рублей). Таким образом, объемы закупок почти вернулись к среднему уровню 2020–2023 годов.

Кроме того, посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна планирует расширить экспорт в РФ. В приоритете — электроника, автотехника и строительные материалы. Отдельно он подчеркнул значимость сектора услуг.

Германия
пиво
экспорт
Россия
