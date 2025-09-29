Мишустин раскрыл подробности разработки российских препаратов против рака Мишустин: разработка лекарств от опухолей находится на финальной стадии

Российские лекарства для лечения рака крови и других опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что отечественная фармацевтическая промышленность демонстрирует стабильные успехи в создании инновационных препаратов, включая первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, передает РИА Новости.

На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства — для лечения и рака крови, а также против опухолей, — заявил Мишустин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности в течение 1–1,5 месяца начать лечение пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной. По его словам, документы для производства персонализированных вакцин против меланомы уже поданы в Минздрав, а также сформированы группы добровольцев с определенными генетическими профилями.

Ранее представитель фармкомпании «Промомед» Кира Заславская заявила, что мРНК-препараты для лечения онкологических заболеваний могут войти в рутинную практику в течение 7–10 лет. Она подчеркнула, что разработки ведутся активно и сейчас лекарства проходят доклинические исследования.