Симоньян ответила на слова Кушанашвили о лечении рака Симоньян призвала вразумить Кушанашвили после слов о лечении рака

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на слова телеведущего Отара Кушанашвили о лечении рака. Симоньян подчеркнула, что его надо «вразумить».

Помоги, Господь, незнакомому мне Отару, а также вразуми его. И журналистов StarHit заодно, — констатировала она.

Ранее Кушанашвили написал, что от подобных заболеваний быстро оправиться нельзя. Он также упомянул, что сам провел в больницах много лет.

До этого на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян сообщила о своем диагнозе. Она назвала болезнь тяжелой и призналась, что готовится к операции. Затем главред RT рассказала о своем состоянии в Telegram-канале, добавив с грустной иронией, что поклонники скоро увидят ее в париках.

Тем временем Дмитрий Певцов, актер и депутат Госдумы, выразил благодарность Маргарите Симоньян за подаренную книгу. В своем Telegram-канале он также пожелал ей мужества в борьбе с онкологическим заболеванием. Депутат восхитился литературным талантом Симоньян, отметив ее «бесшабашную смелость». Певцов также еще раз поблагодарил журналистку от лица всей своей семьи.