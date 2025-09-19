«Интервидение-2025»
Раскрыто, когда выпустят препараты для лечения рака

Фармацевт Заславская: препараты против рака на основе мРНК выпустят за 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Препараты для лечения онкологических заболеваний на основе мРНК-технологии получат широкое распространение в ближайшие 10 лет, сообщила ТАСС директор по новым продуктам фармацевтической компании «Промомед» Кира Заславская. По ее словам, лекарства против рака сейчас проходят доклинические исследования.

Я считаю, что это очень близкое будущее. Мы работаем над созданием мРНК-препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сейчас идут доклинические исследования. Думаю, в перспективе 7–10 лет эти препараты войдут в рутинную практику, — поделилась Заславская.

Как пояснила специалист, мРНК-технология позволяет «научить иммунную систему распознавать опухоль и уничтожать ее собственными клетками». Она подчеркнула, что речь идет именно о терапевтических вакцинах для лечения рака, а не о профилактических средствах. Любое воздействие на иммунную систему тщательно изучается в ходе доклинических и клинических исследований перед допуском препарата к применению.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от рака — индивидуальный препарат, который изготавливают по генетическим материалам пациентов. Поэтому, по его словам, ее будет нельзя купить в аптеке, как любое другое лекарство.

