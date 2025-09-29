Нетаньяху принес сенсационное извинение после ударов Израиля Нетаньяху извинился перед премьером Катара Аль Тани за удар по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения главе правительства Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за удар по Дохе и нарушение суверенитета страны, передает Channel 12 со ссылкой на источник. По его словам, это произошло на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, <...> извинился за израильское нападение на Доху, — сказано в материале.

Нетаньяху выразил сожаление в связи с убийством катарского офицера безопасности. Премьер допустил выплату компенсации за его смерть. Как утверждает источник, извинения сами по себе считаются значительным шагом.

Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари ранее подтвердил, что Израиль совершил удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Он отметил, что атака затронула жилые дома и создала угрозу для безопасности мирных жителей. Дипломат также отметил, что Катар категорически осуждает это «подлое нападение» и считает действия Израиля явным нарушением международного права.