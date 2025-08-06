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06 августа 2025 в 11:46

Мишустин заступился за учителей из-за «бюрократического безобразия»

Мишустин раскритиковал бюрократическую нагрузку на учителей

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием ситуацию, при которой учителя тратили больше времени на оформление документов, чем на обучение школьников, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, обсуждая меры по снижению административной нагрузки на педагогов.

Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей, потому что это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных форм, формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию, на преподавание, — отметил Мишустин.

Он попросил главу надзорного ведомства рассказать о текущей ситуации. В ответ Анзор Музаев подчеркнул, что число обязательных для заполнения форм уменьшилось в 25 раз.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени для педагогов. Согласно новым правилам, школьные учителя должны проводить 18 часов занятий в неделю при полной ставке. Для других категорий установлены разные нормы: воспитатели детсадов — 36 часов, инструкторы по физкультуре — 30 часов, а учителя-логопеды — 20 часов.

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