«Держать на контроле»: Мишустин поручил Чемезову заняться лекарствами Мишустин: российские препараты не должны уступать иностранным аналогам

Отечественные препараты должны быть не хуже зарубежных аналогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым. По словам главы правительства, новейшие российские лекарства должны быть общедоступны, передает пресс-служба кабмина.

Просьба держать на контроле. Здесь все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства, медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, клиницистов, — заявил глава правительства.

Ранее холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Минздрава России на вакцину аАКДС-М. Препарат предназначен для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых.

До этого гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн заявил, что российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии. Такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера, отметил врач.