Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:23

«Держать на контроле»: Мишустин поручил Чемезову заняться лекарствами

Мишустин: российские препараты не должны уступать иностранным аналогам

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отечественные препараты должны быть не хуже зарубежных аналогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым. По словам главы правительства, новейшие российские лекарства должны быть общедоступны, передает пресс-служба кабмина.

Просьба держать на контроле. Здесь все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства, медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, клиницистов, — заявил глава правительства.

Ранее холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Минздрава России на вакцину аАКДС-М. Препарат предназначен для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых.

До этого гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн заявил, что российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии. Такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера, отметил врач.

Власть
Михаил Мишустин
правительство
препараты
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, почему маски с чаем не уберут отеки навсегда
Клад в мусорном контейнере на 55 млн рублей обернулся уголовным делом
В России ответили экс-главе МИД Украины на переименование страны в Русь
Двое водителей арестованы за провокационный ролик на фоне собора
Мальчик отошел от берега на восемь метров и утонул на глазах у брата
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.