Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 05:41

Для российских учителей установлены новые нормы рабочей нагрузки

Минпросвещения установило нормы рабочего времени для ставки педагогов в неделю

Учитель начальных классов Учитель начальных классов Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Министерство просвещения РФ официально утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно приказу, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

Норма часов является расчетной величиной <…>. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией,пояснили в министерстве.

Для других категорий педагогических работников установлены иные нормы. В частности, воспитатели детских садов, педагоги-психологи, социальные педагоги должны работать 36 часов в неделю. Инструкторы по физкультуре, старшие воспитатели — 30 часов. Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ — 25 часов. Музыкальные руководители, концертмейстеры — 24 часа. Учителя-дефектологи, учителя-логопеды — 20 часов.

Продолжительность рабочего времени и объем нагрузки напрямую зависят от должности педагога и ежегодно устанавливаются в начале учебного года. Эти нормы стали основой для расчета зарплат в образовательных учреждениях по всей стране.

Ранее сообщалось, что большинство россиян выступили против увольнения учителей за личные публикации в социальных сетях. По данным опроса NEWS.ru, более 76% респондентов проголосовали за вариант: «Не согласен, учителя тоже имеют право на личную жизнь».

Минпросвещения
учителя
зарплаты
нормы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале самосвал выехал под поезд
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.