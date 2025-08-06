Для российских учителей установлены новые нормы рабочей нагрузки Минпросвещения установило нормы рабочего времени для ставки педагогов в неделю

Министерство просвещения РФ официально утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно приказу, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

Норма часов является расчетной величиной <…>. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией, — пояснили в министерстве.

Для других категорий педагогических работников установлены иные нормы. В частности, воспитатели детских садов, педагоги-психологи, социальные педагоги должны работать 36 часов в неделю. Инструкторы по физкультуре, старшие воспитатели — 30 часов. Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ — 25 часов. Музыкальные руководители, концертмейстеры — 24 часа. Учителя-дефектологи, учителя-логопеды — 20 часов.

Продолжительность рабочего времени и объем нагрузки напрямую зависят от должности педагога и ежегодно устанавливаются в начале учебного года. Эти нормы стали основой для расчета зарплат в образовательных учреждениях по всей стране.

Ранее сообщалось, что большинство россиян выступили против увольнения учителей за личные публикации в социальных сетях. По данным опроса NEWS.ru, более 76% респондентов проголосовали за вариант: «Не согласен, учителя тоже имеют право на личную жизнь».