Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 14:53

Опрос показал, как россияне относятся к увольнению учителей за личные фото

NEWS.ru: 76% россиян выступили против увольнений учителей за личные фото

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян выступили против увольнения учителей за личные публикации в социальных сетях, свидетельствуют данные опроса NEWS.ru. Более 76% респондентов проголосовали за вариант: «Не согласен, учителя тоже имеют право на личную жизнь».

Вместе с тем 20% опрошенных поддержали столь жесткую меру в отношении активных в интернете педагогов. По их мнению, они должны фильтровать контент, потому что работают с детьми. Еще 3% выбрали вариант: «Я сам (а) учитель, лишний раз боюсь что-то публиковать в соцсетях». Всего участниками опроса стали около четырех тысяч человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что у педагогов есть право на личную жизнь и персональные публикации в социальных сетях. Он призвал избегать двойных стандартов и не порицать учителей за фото в купальнике, которое может выставить любой другой человек.

До этого член комитета Госдумы по просвещению от партии «Новые люди» Анна Скрозникова заявила, что российских педагогов не должны увольнять за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы. Она также призвала составить методические рекомендации по оценке контента учителей в Сети.

Россия
опросы
увольнения
учителя
личная жизнь
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.