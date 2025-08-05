Опрос показал, как россияне относятся к увольнению учителей за личные фото NEWS.ru: 76% россиян выступили против увольнений учителей за личные фото

Большинство россиян выступили против увольнения учителей за личные публикации в социальных сетях, свидетельствуют данные опроса NEWS.ru. Более 76% респондентов проголосовали за вариант: «Не согласен, учителя тоже имеют право на личную жизнь».

Вместе с тем 20% опрошенных поддержали столь жесткую меру в отношении активных в интернете педагогов. По их мнению, они должны фильтровать контент, потому что работают с детьми. Еще 3% выбрали вариант: «Я сам (а) учитель, лишний раз боюсь что-то публиковать в соцсетях». Всего участниками опроса стали около четырех тысяч человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что у педагогов есть право на личную жизнь и персональные публикации в социальных сетях. Он призвал избегать двойных стандартов и не порицать учителей за фото в купальнике, которое может выставить любой другой человек.

До этого член комитета Госдумы по просвещению от партии «Новые люди» Анна Скрозникова заявила, что российских педагогов не должны увольнять за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы. Она также призвала составить методические рекомендации по оценке контента учителей в Сети.