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04 августа 2025 в 14:47

«Не должно быть двойных стандартов»: депутат о критике учителей в соцсетях

Депутат Нилов: у педагогов есть право на личную жизнь и публикации в соцсетях

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

У педагогов есть право на личную жизнь и персональные публикации в социальных сетях, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он призвал избегать двойных стандартов и не порицать учителей за фото в купальнике, которое может выставить любой другой человек.

Преподаватели — тоже люди, у них может быть желание разместить в социальных сетях какие-то события своей жизни. Вот, например, поехали на отдых, фотография в купальнике — это нормально для родителей детей или для их друзей, но если это делает преподаватель, то это уже считается аморальным. Не должно быть двойных стандартов и перекосов, не нужно доводить все до абсурда. Каждый такой случай должен внимательно рассматриваться. Прежде всего надо помнить, что существует право на личную жизнь, — сказал Нилов.

Он напомнил, что в России дефицит учителей, поэтому их необходимо беречь. По словам депутата, следует сосредоточиться не на их соцсетях, а на повышении зарплаты и социального пакета.

Стоит стараться решать вопросы через диалог и снижение напряженности, а не доводить ситуацию до скандала, который потом обсуждается на федеральном уровне и ничего хорошего не приносит никому из участников всего этого скандального процесса, — добавил Нилов.

Депутат уточнил, что родителям в первую очередь важно обращать внимание на детей, которые часто интересуются деструктивным контентом. Он подчеркнул, что для улучшения морального облика семьям следует исключить нецензурную речь из лексикона.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению от партии «Новые люди» Анна Скрозникова заявила, что российских педагогов не должны увольнять за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы. Она также призвала составить методические рекомендации по оценке контента учителей в Сети.

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