Полицейские в Анапе рискнули своими жизнями ради спасения 200 детей Полицейские в Анапе предотвратили ДТП с детскими автобусами

Сотрудники дорожной полиции в Анапе предотвратили лобовое столкновение колонны детских автобусов с нарушителем ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Инцидент произошел на горном серпантине, когда автомобиль нарушителя выехал на встречную полосу прямо на пути следования автобусов, в которых находились 200 детей.

Патрульные Артем Мисан и Георгий Балабанов сознательно направили свой автомобиль под удар, чтобы защитить детей. Столкновение произошло по касательной, что позволило избежать жертв, и все школьники благополучно вернулись в лагерь.

Ранее стало известно, что при массовом столкновении автобуса с семью легковыми автомобилями в Нижнем Новгороде травмы получили четверо людей, среди которых двое несовершеннолетних. Дорожное происшествие случилось в воскресенье на проспекте Ленина по причине технической неисправности автобуса, продолжившего движение по инерции после первого удара и задевшего другие транспортные средства.

Кроме того, пресс-служба МВД Крыма сообщила о лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2110 и Nissan Qashqai на автодороге Белогорск — Нижнегорский в районе села Жемчужина. В результате аварии погибли водитель отечественного авто и пятимесячный младенец.