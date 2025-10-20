Неизвестные беспилотники ненадолго парализовали аэропорт Мюнхена

Аэропорт Мюнхена в Германии был временно закрыт после поступивших сообщений о возможных беспилотниках в районе воздушной гавани, передает Accociated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы. Отмечается, что инцидент не привел к серьезным последствиям.

Различные свидетели сообщили о «подозрительных наблюдениях» в субботу в аэропорту Мюнхена. Осуществление полетов пришлось временно приостановить, — сказано в сообщении.

Позднее работа воздушной гавани была восстановлена, полеты проходят в штатном режиме. Три рейса перенаправили в другие аэропорты, один отменили. Федеральная полиция заявила, что в ходе проверки не обнаружила никаких беспилотников или подозрительных лиц в этом районе.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого полиция Мюнхена установила лазерное оборудование рядом с одной из взлетно-посадочных полос в местном аэропорту. Это решение было принято в связи с недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами.