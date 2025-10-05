Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 16:29

Аэропорт собрался бороться с дронами при помощи лазера

Bild: в мюнхенском аэропорту из-за дронов у ВПП поставили лазерное устройство

Фото: Armin Weigel/Global Look Press

Полиция Мюнхена установила лазерное оборудование рядом с одной из взлетно-посадочных полос в местном аэропорту, сообщает Bild. Это решение было принято в связи с недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами.

Два полицейских автомобиля накануне, 4 октября, занимались монтажом лазерного устройства на северной ВПП. Данное оборудование может применяться для определения дистанции до беспилотников. Также в здании аэропорта было размещено три тысячи раскладушек. Представитель аэропорта Флориан Штойер пояснил, что при необходимости пассажиры будут обеспечены одеялами, надувными матрасами, а также напитками и закусками.

Ранее авиакомпаниям, осуществляющим полеты через международный аэропорт Мюнхена, было рекомендовано отменить рейсы на четыре часа. Соответствующее распоряжение направлено всем операторам воздушного движения.

Также сообщалось, что беспилотники, замеченные вечером 3 октября над мюнхенским аэропортом, оказались военными разведывательными дронами. Вследствие данного инцидента аэропорт был вынужден принять экстренные меры. 23 прибывающих рейса перенаправили в другие аэропорты, а 12 рейсов в Мюнхен отменили. Еще 46 запланированных вылетов не состоялись — их либо отменили, либо перенесли на 4 октября.

полиция
Мюнхен
Германия
лазеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины
Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины
«Веры ей нет»: в России назвали болтовней мольбы Зеленского о перемирии
Партия Санду набрала более 50% голосов на выборах в Молдавии
«30 секунд»: удививший Путина архитектор рассказал о своей прическе
ПВО России уничтожила 31 украинский дрон за два часа
В Грузии заявили об изъятии оружия для диверсий
В Грузии предотвратили масштабный связанный с Украиной теракт
Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси ликвидировали
В деле об убийстве священника 16-летней давности появились новые детали
Полчища жуков-вонючек захватывают дома: подробности, как спастись от клопов
Юный самокатчик погиб в страшной аварии
Мольба Зеленского о мире и полыхающий Львов: новости СВО к вечеру 5 октября
В ЛНР два этажа дома обрушились из-за взрыва газа
Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ
Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил свое появление в списке алиментщиков
В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты
Турецкий «батя с дивана» удивил всех на чемпионате Европы
«Запад пожирает сам себя»: депутат о задержании экоактивистки Тунберг
Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника
Дальше
Самое популярное
Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.