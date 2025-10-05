Аэропорт собрался бороться с дронами при помощи лазера Bild: в мюнхенском аэропорту из-за дронов у ВПП поставили лазерное устройство

Полиция Мюнхена установила лазерное оборудование рядом с одной из взлетно-посадочных полос в местном аэропорту, сообщает Bild. Это решение было принято в связи с недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами.

Два полицейских автомобиля накануне, 4 октября, занимались монтажом лазерного устройства на северной ВПП. Данное оборудование может применяться для определения дистанции до беспилотников. Также в здании аэропорта было размещено три тысячи раскладушек. Представитель аэропорта Флориан Штойер пояснил, что при необходимости пассажиры будут обеспечены одеялами, надувными матрасами, а также напитками и закусками.

Ранее авиакомпаниям, осуществляющим полеты через международный аэропорт Мюнхена, было рекомендовано отменить рейсы на четыре часа. Соответствующее распоряжение направлено всем операторам воздушного движения.

Также сообщалось, что беспилотники, замеченные вечером 3 октября над мюнхенским аэропортом, оказались военными разведывательными дронами. Вследствие данного инцидента аэропорт был вынужден принять экстренные меры. 23 прибывающих рейса перенаправили в другие аэропорты, а 12 рейсов в Мюнхен отменили. Еще 46 запланированных вылетов не состоялись — их либо отменили, либо перенесли на 4 октября.