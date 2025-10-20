Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 04:48

Пулково перестал работать после инцидента с самолетом

Аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за выката самолета за линию ВПП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу после того, как самолет, выполнявший рейс в Баку, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе Пулково. Работу воздушной гавани планируют восстановить в ближайшее время.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с выкатом самолета за пределы взлетно-пасадочной полосы. Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого сообщили, что Самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

Кроме того, во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

аэропорты
Санкт-Петербург
Пулково
инциденты
