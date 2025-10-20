Юрист рассказал, как бороться с постоянно переносящими доставку курьерами Юрист Салкин: покупатель может требовать компенсацию за перенос доставки товара

Покупатель имеет право на компенсацию при нарушении интернет-магазином сроков доставки товара, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, это право закреплено в Законе о защите прав потребителей.

Срок доставки товара, продаваемого дистанционным способом, является обязательной частью договора купли-продажи. В случае его нарушения покупатель может как отказаться от покупки товара, так и потребовать компенсацию за нарушение сроков в размере 0,5% от стоимости доставки в день, но не более стоимости товара на основании ч. 3 статьи 23.1 Закона о защите прав потребителей, — пояснил Салкин.

Ранее экономист Алена Яковлева заявила, что при оформлении кредита можно отказаться от дополнительных услуг. По ее словам, согласие на страховку должно быть добровольным, кроме предусмотренных законом случаев, например ОСАГО.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что если в поезде купе оказалось холодным и температура не соответствовала санитарным нормам, пассажир имеет право на частичный возврат стоимости билета и компенсацию. Он отметил, что для этого нужно зафиксировать нарушение.