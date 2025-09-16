Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 07:45

Юрист рассказал, можно ли получить компенсацию за поездку в холодном купе

Юрист Русяев: за поездку в холодном купе можно получить компенсацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если в поезде купе оказалось холодным и температура не соответствовала санитарным нормам, пассажир имеет право на частичный возврат стоимости билета и компенсацию, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что для этого нужно зафиксировать нарушение, например с помощью фото или видео, и обратиться к перевозчику.

Устав железнодорожного транспорта прямо указывает на обязанность перевозчика обеспечить безопасность и комфорт поездки. Закон о защите прав потребителей рассматривает билет как договор оказания услуги, а значит, если услуга оказана с недостатками, например, вместо нормальных условий пассажир получил промерзшее купе, у клиента возникает право на возврат части стоимости, возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Практика показывает, что суды поддерживают такие требования, если нарушения зафиксированы, — объяснил юрист.

По словам Русяева, сначала нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда с просьбой составить акт о нарушении, который станет главным доказательством. Он добавил, что дополнительно будут полезны свидетельства соседей, после чего претензия направляется перевозчику. Как подчеркнул юрист, при отказе перевозчика от частичного возврата средств можно обратиться в Роспотребнадзор, Ространснадзор или суд.

В судах пассажиры обычно добиваются частичного возврата стоимости билета и компенсации морального вреда. Размер выплат зависит от обстоятельств, но даже несколько тысяч рублей реальны, если собраны доказательства. Кроме того, в случае отказа перевозчика урегулировать вопрос добровольно суд дополнительно взыщет с него штраф в пользу потребителя, — добавил Русяев.

Ранее специалисты научно-исследовательского института «НИИАС» ОАО «РЖД» представили необычного робопса. Устройство способно работать на потенциально опасных для людей участках железных дорог.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
