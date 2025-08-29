Робопсы будут помогать российским железнодорожникам на опасных участках

Робопсы будут помогать российским железнодорожникам на опасных участках РЖД представили робопса для работы на опасных участках железной дороги

Специалисты научно-исследовательского института «НИИАС» ОАО «РЖД» представили на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо» необычного робопса. Как сообщается в официальном Telegram-канале учреждения, робот способен работать на потенциально опасных для людей участках железных дорог.

Робот-собака оснащен камерами и лазерными локаторами, которые автоматически передают данные на компьютер оператора. Разработка может передвигаться со скоростью до 20 км/ч, преодолевать сложные препятствия и осматривать труднодоступные объекты.

Мы предполагаем использовать биоморфных роботов для диагностики подвижного состава. Это универсальная платформа, — заявила начальник Центра автоматизации технологических процессов в инфраструктурном комплексе НИИАС Анна Катаенко.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что отечественный поезд, предназначенный для эксплуатации на будущих высокоскоростных железнодорожных магистралях, в перспективе перейдет на беспилотное управление. Речь идет об использовании искусственного интеллекта.