Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам Экономист Яковлева: при оформлении кредита можно отказаться от допуслуг

При оформлении кредита можно отказаться от дополнительных услуг, заявила экономист Алена Яковлева. По ее словам, переданным «Финансы Mail», согласие на страховку должно быть добровольным, кроме предусмотренных законом случаев, например, ОСАГО.

Откажитесь от страховки на этапе оформления кредита. Прямо заявите, что отказываетесь от всех допуслуг, включая страхование жизни, здоровья или страховок от потери работы. <…> Согласие должно быть информированным, добровольным. С сентября 2025 года в силу вступили поправки в Закон «О защите прав потребителей», которые прямо запрещают навязывание услуг и требуют получения письменного согласия клиента на их подключение, — заявила она.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «банковское рабство» в России практически прекратило существование. По ее словам, развитие технологий позволило гражданам свободно выбирать финансовые организации, а работодатели перестали навязывать сотрудникам конкретные банки для получения зарплаты.