08 октября 2025 в 10:54

Глава ЦБ высказалась о «банковском рабстве» в России

Глава ЦБ Набиуллина: технологии позволили россиянам свободно выбирать банки

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«Банковское рабство» в России практически прекратило существование, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис-2025». По ее словам, которые передает ТАСС, развитие технологий позволило гражданам свободно выбирать финансовые организации, а работодатели перестали навязывать сотрудникам конкретные банки для получения зарплаты.

То «банковское рабство», о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое, — констатировала Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что люди теперь могут легко менять банк, если видят где-то более выгодные условия или качественный сервис. Она связала эти изменения с повышением конкуренции на финансовом рынке. Банки стали удерживать клиентов не заградительными комиссиями, а за счет улучшения качества услуг.

Ранее Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, которые формируют около 80% активов отечественного банковского сектора. В него вошли 12 ключевых российских банков.

Эльвира Набиуллина
банки
россияне
зарплаты
