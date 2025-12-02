Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес Набиуллина: сложности бизнеса не сводятся только к ключевой ставке

Нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Она отметила важность низкой инфляции для предпринимателей.

Я бы <…> не стала сводить интересы бизнеса только к процентным платежам, к ключевой ставке, — сказала председатель Центробанка.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что снижение ключевой ставки до 6–7% возможно в 2026 году при условии достижения целевых показателей по инфляции. По его оценке, нынешняя ситуация со ставкой является неоднозначной и сложной.

Кроме того, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил на международном форуме Финансового университета, что Банк России в декабре может пойти на снижение ключевой ставки на полпроцента, однако возможен и сценарий ее сохранения. По его прогнозу, увеличения ставки к концу текущего года не произойдет.

Также председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что сохранение высокой ключевой ставки является основным и единственным инструментом сдерживания инфляции. Он также отметил, что, несмотря на критику в адрес главы Банка России за эту политику, он поддерживает ее действия.