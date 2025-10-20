Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 06:36

Некоторым россиянам увеличат фиксированную выплату по пенсии в два раза

Виноградов: при достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ноябре текущего года в России произведут перерасчет размера пенсионных выплат и увеличат их вдвое, сообщил агентству ПРАЙМ профессор Вадим Виноградов. Он уточнил, что это не является всеобщей индексацией, а касается лиц, у которых произошли изменения в условиях назначения пенсии.

Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом «О страховых пенсиях», — сказал депутат.

Наиболее значительное увеличение выплат предусмотрено для граждан, достигших 80-летнего возраста или получивших первую группу инвалидности. Для указанных категорий фиксированная часть страховой пенсии возрастет до 19 129,40 рубля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в ноябре 2025 года пенсионные выплаты перенесли на первое число месяца в связи с празднованием Дня народного единства. Как пояснил депутат, поскольку 2, 3 и 4 ноября официально являются нерабочими днями, Социальный фонд России заблаговременно изменил дату перечислений.

пенсии
выплаты
пенсионеры
инвалиды
