Некоторым россиянам увеличат фиксированную выплату по пенсии в два раза Виноградов: при достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается

В ноябре текущего года в России произведут перерасчет размера пенсионных выплат и увеличат их вдвое, сообщил агентству ПРАЙМ профессор Вадим Виноградов. Он уточнил, что это не является всеобщей индексацией, а касается лиц, у которых произошли изменения в условиях назначения пенсии.

Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом «О страховых пенсиях», — сказал депутат.

Наиболее значительное увеличение выплат предусмотрено для граждан, достигших 80-летнего возраста или получивших первую группу инвалидности. Для указанных категорий фиксированная часть страховой пенсии возрастет до 19 129,40 рубля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в ноябре 2025 года пенсионные выплаты перенесли на первое число месяца в связи с празднованием Дня народного единства. Как пояснил депутат, поскольку 2, 3 и 4 ноября официально являются нерабочими днями, Социальный фонд России заблаговременно изменил дату перечислений.