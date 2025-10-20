В России перенесли дату выплаты пенсии за ноябрь Депутат Говырин: выплаты пенсий в ноябре будут первого числа из-за праздников

В ноябре 2025 года пенсионные выплаты перенесли на первое число месяца, в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Как пояснил депутат, поскольку 2, 3 и 4 ноября официально являются нерабочими днями, Социальный фонд России заблаговременно изменил дату перечислений.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что средний размер страховой пенсии в России на сегодняшний день составляет чуть больше 24 тысяч рублей. По его словам, такие выплаты будут получать женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет по истечении переходного периода пенсионной реформы, но при наличии 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.