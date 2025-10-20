Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 03:35

В России перенесли дату выплаты пенсии за ноябрь

Депутат Говырин: выплаты пенсий в ноябре будут первого числа из-за праздников

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В ноябре 2025 года пенсионные выплаты перенесли на первое число месяца, в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Как пояснил депутат, поскольку 2, 3 и 4 ноября официально являются нерабочими днями, Социальный фонд России заблаговременно изменил дату перечислений.

В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Так как 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими, Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек, — сказано в заявлении.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что средний размер страховой пенсии в России на сегодняшний день составляет чуть больше 24 тысяч рублей. По его словам, такие выплаты будут получать женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет по истечении переходного периода пенсионной реформы, но при наличии 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

пенсии
Алексей Говырин
пенсионеры
СФР
