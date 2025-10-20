Названы главные причины, почему россияне становятся священниками

Главными причинами, по которым россияне становятся священниками, являются глубокое внутреннее призвание и желание посвятить жизнь служению Богу и людям, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, семинария становится для молодого человека местом, где он находит ответы на важнейшие жизненные вопросы и реализует свою веру.

В основе выбора духовного образования лежит глубокое внутреннее призвание. Это не просто решение получить профессию, а искреннее желание посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Молодой человек ищет возможности для реализации своей веры, и семинария становится для него тем местом, где он может найти ответы на самые важные жизненные вопросы. Особую роль в этом выборе играет пример наставников. Учась на живых образцах веры, стойкости и мудрости, молодое поколение проникается уважением к тем, кто делится с ним опытом, накопленным предшественниками, — пояснил Иванов.

По его словам, этот подход находит свое подтверждение в Священном Писании, призывающем подражать вере своих учителей. По словам депутата, институт наставничества создает атмосферу уважения к старшим.

Сама жизнь наставника может и должна служить примером тому, кто на него взирает. Именно об этом говорит Священное Писание, призывая: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и подражайте вере их». Институт наставничества позволяет сгладить конфликт отцов и детей, созидая атмосферу уважения к старшим и обладающим мудростью людям, — пояснил Иванов.

По его словам, кто-то поступает в семинарию своей епархии, чтобы не потерять связь с малой родиной и глубже понять паству, среди которой предстоит служить. Депутат отметил, что другие выбирают академии с богатой историей, где можно пройти все ступени образования вплоть до научной деятельности. Иванов подчеркнул, что этот уникальный уклад, включающий в себя послушания, совместные трапезы и воспитание в вере, невозможно заменить ни одним светским вузом.

