29 сентября 2025 в 14:21

«Кормят змею с руки»: Захарова высказалась о поддержке Украины Европой

Захарова сравнила европейскую поддержку Украины с кормлением змеи с руки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Поддержка украинского правительства странами Западной Европы приводит к опасным последствиям, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала». Она подчеркнула, что такие действия можно сравнить с кормлением змеи с руки, что несет серьезные риски.

Те, кто сейчас в Западной Европе манипулирует, играется с киевским режимом, должны понимать, что они просто кормят змею с руки, — высказалась дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Украина планирует устроить провокацию с использованием элементов российских беспилотников, чтобы обвинить РФ и развязать масштабный конфликт в Европе. По ее словам, эта авантюра направлена на создание крупномасштабной бойни на континенте.

Кроме того, дипломат заявила, что президент Украины Владимир Зеленский при каждом удобном случае просит западные страны вернуть украинцев, уехавших в Европу, рассматривая их как возможных новобранцев ВСУ. По ее словам, такие обсуждения уже проходили в ряде государств Евросоюза, но конкретных решений по ним принято не было.

