Поддержка украинского правительства странами Западной Европы приводит к опасным последствиям, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала». Она подчеркнула, что такие действия можно сравнить с кормлением змеи с руки, что несет серьезные риски.
Те, кто сейчас в Западной Европе манипулирует, играется с киевским режимом, должны понимать, что они просто кормят змею с руки, — высказалась дипломат.
Ранее Захарова заявила, что Украина планирует устроить провокацию с использованием элементов российских беспилотников, чтобы обвинить РФ и развязать масштабный конфликт в Европе. По ее словам, эта авантюра направлена на создание крупномасштабной бойни на континенте.
Кроме того, дипломат заявила, что президент Украины Владимир Зеленский при каждом удобном случае просит западные страны вернуть украинцев, уехавших в Европу, рассматривая их как возможных новобранцев ВСУ. По ее словам, такие обсуждения уже проходили в ряде государств Евросоюза, но конкретных решений по ним принято не было.