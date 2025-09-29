Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:28

Россиян предупредили об афере с «собеседованиями»

Мошенники взламывают iCloud под видом работодателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали выдавать себя за работодателей и приглашать россиян на поддельные собеседования, во время которых они получают доступ к их iCloud, предупредил в беседе с РИА Новости директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук. По его словам, аферисты просят жертву войти в корпоративный iCloud и протестировать приложение либо дать доступ к внутренним инструментам.

Для этого присылают логин и пароль и настойчиво просят выйти из личной учетной записи и авторизоваться в предоставленной, — уточнил эксперт.

После этого злоумышленники меняют пароль и блокируют выход из аккаунта. Далее жертву убеждают, что у мошенников есть полный контроль над устройством и угрожают превратить его в «кирпич».

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники стали чаще обманывать россиян, выдавая себя за курьеров маркетплейсов. Он раскрыл ключевые признаки мошенничества, такие как звонок с неизвестного или скрытого номера, давление и спешка, а также запросы паролей и данных карты.

До этого сообщалось о самом настойчивом телефонном мошеннике, совершившем более 17,6 тысячи попыток дозвона до потенциальной жертвы. Телефонной компании пришлось приложить значительные усилия для отражения этой атаки и защиты абонента. Входящие вызовы поступали на номер жителя Республики Дагестан в течение восьми часов — с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Владелец номера все это время не подозревал о попытках афериста с ним связаться.

