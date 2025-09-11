Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз

Самый настойчивый телефонный мошенник совершил свыше 17,6 тыс. попыток дозвониться до своей потенциальной жертвы, сообщает РИА Новости. Как указано в материале, телефонной компании было нелегко отразить эту телефонную атаку и уберечь абонента от злоумышленника.

Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту <...> поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз, — отметили представители оператора.

Уточняется, что входящие поступали жителю Республики Дагестан на протяжении восьми часов с 08:00 до 16:00 мск. Обладатель номера все это время не догадывался, что на него пытается выйти аферист.

Ранее стало известно, что в Москве участились мошенничества с договорами пожизненной ренты: аферисты под видом легальных сделок обманывают пенсионеров, забирая их сбережения и квартиры. Одним из заметных случаев стала история 85-летней Ларисы Райковой, которой адвокаты помогли вернуть жилье. Специалисты советуют временно приостановить заключение новых договоров ренты, чтобы провести проверки и защитить пожилых людей.

Кроме того, МВД России обновило психологический портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. По данным ведомства, наибольшая уязвимость характерна для социально активных людей в возрасте от 30 до 70 лет.