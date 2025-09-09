Аферисты придумали новый способ выманивать жилье у доверчивых пенсионеров

В Москве участились случаи мошенничества с договорами пожизненной ренты, передает KP.RU. Мошенники под видом законных операций убеждают пенсионеров передать сбережения и жилье, а затем завладевают квартирами.

Один из ярких примеров — 85-летняя Лариса Райкова, которой удалось вернуть квартиру с помощью адвокатов. Эксперты предлагают временно приостановить оформление новых договоров ренты, чтобы провести проверки и защитить пожилых людей от злоумышленников.

Ранее в пресс-службе УБК МВД заявили, что мошенники применяют схемы, направленные на захват внимания жертвы. Они вызывают страх за сбережения, создают ощущение срочности и дают длинные инструкции. Эксперты рекомендуют сохранять спокойствие, прерывать разговор и делать паузу, чтобы не поддаваться манипуляциям.

Кроме того, Министерство внутренних дел России обновило психологический портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. По данным ведомства, чаще всего страдают социально активные граждане в возрасте 30–70 лет, доверяющие государственным структурам и готовые им помогать.