02 сентября 2025 в 12:09

Киберполиция назвала главную ловушку мошенников и пути ее обхода

МВД: россиянам нужно делать паузу при подозрительном разговоре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники используют мошеннические схемы, цель которых — завладеть вниманием, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. Аферисты заставляют человека испытывать страх за свои сбережения, создают искусственную срочность и дают длинные инструкции. Эксперты советуют ценить свое внимание, прервав разговор и сделав паузу.

Также не следует звонить по номерам из входящих СМС, чаще читать о способах «развода» со стороны мошенников. Кроме того, рекомендуется подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию, а также обновлять приложения.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать данные о недвижимости из Росреестра для атак с методами социальной инженерии. Злоумышленники выбирают жертв, основываясь на информации об их собственности.

Тем временем в России начал действовать новый механизм защиты заемщиков — период охлаждения для потребительских кредитов и займов. Теперь заемные средства становятся доступны клиенту только через определенное время после подписания договора.

