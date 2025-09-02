Мошенники начали использовать данные из Росреестра РИА Новости: мошенники начали использовать данные о недвижимости из Росреестра

Мошенники начали использовать данные о недвижимости из Росреестра для атак с методами социальной инженерии, сообщил РИА Новости эксперт Денис Калемберг. По его словам, злоумышленники выбирают жертв, основываясь на информации об их собственности.

Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей, — сказал специалист.

Наличие информации о недвижимости дает точку контакта с людьми. Мошенники связываются с жертвой и сообщают о проверке счетчиков, для подтверждения требуют код из сообщения. Это сообщение может прийти от супермаркета, маркетплейса или каршеринга.

Это делается, чтобы заставить потенциальную жертву поверить, что мошенникам сообщен действительно важный код. Позже пользователю приходит сообщение якобы о входе на «Госуслуги». Его просят позвонить, если никаких действий на портале он не совершал.

Конечная цель злоумышленников заключается в том, чтобы заставить жертву перевести средства на «безопасный счет», скачать на устройство вредоносное ПО или сообщить код для подтверждения трансакции.