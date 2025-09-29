Представитель Сукачева отреагировала на обвинения певца в неуплате налогов PR-агент Сукачева отказалась комментировать слухи о долгах певца перед налоговой

PR-директор певца Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова отказалась комментировать новость о том, что Федеральная налоговая служба предъявила музыканту счет на сумму в несколько сотен тысяч рублей. В беседе с NEWS.ru она призвала уточнять информацию у первоисточника.

Рекомендую обращаться за комментариями в первоисточник, откуда они взяли эту информацию, — высказалась Рогожникова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ФНС предъявила Сукачеву счет на сумму 812 тысяч рублей. По данным канала, в случае неуплаты долга в установленные сроки певцу могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за пределы России. В публикации отмечается, что сейчас Сукачев активно проводит концертные выступления в различных городах России.

