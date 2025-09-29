Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:17

Представитель Сукачева отреагировала на обвинения певца в неуплате налогов

PR-агент Сукачева отказалась комментировать слухи о долгах певца перед налоговой

Гарик Сукачев Гарик Сукачев Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

PR-директор певца Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова отказалась комментировать новость о том, что Федеральная налоговая служба предъявила музыканту счет на сумму в несколько сотен тысяч рублей. В беседе с NEWS.ru она призвала уточнять информацию у первоисточника.

Рекомендую обращаться за комментариями в первоисточник, откуда они взяли эту информацию, — высказалась Рогожникова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ФНС предъявила Сукачеву счет на сумму 812 тысяч рублей. По данным канала, в случае неуплаты долга в установленные сроки певцу могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за пределы России. В публикации отмечается, что сейчас Сукачев активно проводит концертные выступления в различных городах России.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила долги на сумму более 1,5 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Согласно информации канала, помимо налоговой задолженности, на ее автомобиль Mercedes также оформлены штрафы на 2072 рубля за проезд по платной дороге.

