Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:25

«Это непростительно»: известный музыкант поддержал Примадонну

Сукачев: высказывания Пугачевой о России были реакцией на критику

Гарик Сукачев Гарик Сукачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Гарик Сукачев выступил в защиту коллеги Аллы Пугачевой, комментируя ее недавнее скандальное интервью, сообщает Starhit. Музыкант подчеркнул, что высказывания Примадонны не несут злого умысла и являются скорее защитной реакцией на критику и осуждение, а ее отъезд за границу — колоссальная беда для страны.

Я смотрел интервью Аллы Борисовны. Она же все это говорила не как гражданин, наверное, не как патриот, а как женщина. Я счастлив, что знаком с ней. Это непростительно, это беда колоссальная наша, что такие люди оказываются за границей, а мы их клюем, орем на них, — заявил Сукачев.

Артист добавил, что его отношение к Пугачевой осталось неизменным: он благодарен ей и не считает высказывания вредоносными. Сукачев также отметил, что многие уехавшие за границу российские артисты страдают от тоски по родине, критикуя ее сильнее из-за разочарования. При этом настоящие шансы на успех за рубежом имеют лишь единицы — в спорте или классическом искусстве.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов опроверг слухи о переезде Аллы Пугачевой в Болгарию. В то же время, по его информации, певица планирует приобрести недвижимость в Швейцарии.

Алла Пугачева
Гарик Сукачев
Россия
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина сделали ставку на будущего «лидера мирового роста»
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске
Политолог объяснил, зачем Трамп отправил Кушнера на переговоры с Россией
В России пресекли контрабандный канал поставки двигателей за границу
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.