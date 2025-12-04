«Это непростительно»: известный музыкант поддержал Примадонну

Певец Гарик Сукачев выступил в защиту коллеги Аллы Пугачевой, комментируя ее недавнее скандальное интервью, сообщает Starhit. Музыкант подчеркнул, что высказывания Примадонны не несут злого умысла и являются скорее защитной реакцией на критику и осуждение, а ее отъезд за границу — колоссальная беда для страны.

Я смотрел интервью Аллы Борисовны. Она же все это говорила не как гражданин, наверное, не как патриот, а как женщина. Я счастлив, что знаком с ней. Это непростительно, это беда колоссальная наша, что такие люди оказываются за границей, а мы их клюем, орем на них, — заявил Сукачев.

Артист добавил, что его отношение к Пугачевой осталось неизменным: он благодарен ей и не считает высказывания вредоносными. Сукачев также отметил, что многие уехавшие за границу российские артисты страдают от тоски по родине, критикуя ее сильнее из-за разочарования. При этом настоящие шансы на успех за рубежом имеют лишь единицы — в спорте или классическом искусстве.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов опроверг слухи о переезде Аллы Пугачевой в Болгарию. В то же время, по его информации, певица планирует приобрести недвижимость в Швейцарии.