«Шутили днем, а ночью…»: подруга убитой БПЛА бабушки разрыдалась у ее дома NEWS.ru: убитая БПЛА пенсионерка из Подмосковья пила чай и шутила с подругой

Подруга погибшей при атаке БПЛА пенсионерки из Воскресенска по имени Елена рассказала NEWS.ru, что днем 28 сентября они вместе пили чай и шутили, а уже ночью произошла трагедия. Она назвала приятельницу святой и доброй женщиной.

Я приехала сюда уже на работу. Встретились случайно. Буквально днем встретились, а ночью… Смеялись, шутили, чай пили, — поделилась она.

Елена отметила, что знала погибшую с 12 лет. Во время последней встречи они вспоминали юность. Она также добавила, что видела мальчика, предположительно, правнука подруги, который также умер при атаке.

Пенсионерка и ее правнук погибли при пожаре. Ребенок не дожил до дня рождения, который должен был наступить через два дня. Родственники рассказали, что ребенок остался на ночь у прабабушки. Близкие предполагают, что погибшие потеряли сознание и не смогли выбраться из охваченного огнем дома. Он сгорел почти дотла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. Он выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.