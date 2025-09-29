Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:24

Появились кадры пожара в Воскресенске, где детсадовец погиб при атаке БПЛА

Фото: NEWS.ru

Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погиб пятилетний мальчик вместе с 76-летней прабабушкой, попал на видео, которое появилось в распоряжении NEWS.ru. Ребенок не дожил до дня рождения, который должен был наступить через два дня. Судя по кадрам, огонь после налета объял весь дом, который сгорел почти дотла.

Родственники рассказали, что ребенок остался на ночь у прабабушки. Близкие предполагают, что они потеряли сознание и не смогли выбраться из охваченного огнем дома. В момент ударов ВСУ пожилая женщина была с правнуком одна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. Он выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 84 дрона ВСУ в восьми регионах России. 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. В Смоленской области ликвидировали девять БПЛА, в Калужской — семь, в Московской — четыре. Три беспилотника перехватили над Орловской областью, один — над Курской.

