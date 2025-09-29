Дискредитацию материнства в соцсетях призвали сделать незаконной

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с LIFE.ru предложил ввести законодательный запрет на дискредитацию материнства в социальных сетях. По его мнению, деструктивная критика родительства в Сети напрямую вредит демографическому благополучию России.

Матерями транслируются откровенно депрессивные настроения. Фразы вроде «лучше бы я не рожала», а также осуждающие комментарии о жизненных условиях других семей подрывают фундаментальные ценности. Такие высказывания оказывают психологическое давление на молодых женщин, которые только задумываются о создании семьи, — посетовал Иванов.

Он добавил, что авторы подобного контента пытаются привлечь к себе внимание аудитории. При этом, по его словам, проблемы родительства нельзя замалчивать. Их обсуждение должно быть в направлении «взаимной поддержки и поиска решений».

Ранее иерей Федор Лукьянов заявил, что рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии. Он пояснил, что поздние браки и беременность могут препятствовать личностному развитию, способствуя инфантильности и эгоцентризму.