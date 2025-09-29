Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:41

Воробьев рассказал о программе поддержки участников СВО в Подмосковье

Воробьев: через фонд «Защитники Отечества» бойцам СВО доступны около 40 услуг

В Московской области на сегодняшний день через государственный фонд «Защитники Отечества» и МФЦ бойцам доступны около 40 федеральных услуг, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В региональный пакет услуг входит примерно 35 мер.

В Подмосковье для участников СВО и их семей мы создаем систему одного окна, чтобы поддержка была простой, понятной и своевременной. Наша цель — сделать помощь проактивной, чтобы герой или семья не бегали по инстанциям, а получали все автоматически, — отметил Воробьев.

Он уточнил, что программа поддержки подразумевает не только выплаты и реабилитацию, но и приоритетное зачисление детей бойцов в детские сады, бесплатные кружки и лагеря отдыха. Кроме того, в домах участников СВО при необходимости устанавливают пандусы и подъемники, а также проводят перепланировки.

В Московской области действуют три главных центра, специализирующиеся на восстановлении здоровья участников СВО. Среди них «Ясенки» в Подольске, направленный на реабилитацию после ранений, центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде и «Протэкс-Центр» в Коломне, перечислил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал, что в ходе первого очного модуля программы «Герои Подмосковья» отобрали 70 лучших кандидатов среди бойцов СВО. Всего на участие в ней подали свыше 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны.

