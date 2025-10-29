ФСБ опубликовала видео задержания террориста на Ставрополье

ФСБ России опубликовала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости. Он пытался совершить подрыв на железнодорожном мосту в городе Георгиевске.

На кадрах видно, как задерживали подозреваемого в лесистой местности. В его сумке обнаружили компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, на видео мужчина сообщил оперативникам, что сам предложил украинским спецслужбам свою помощь.

Около полугода назад на интернет-форуме предложил [куратору украинских спецслужб] свою помощь в разведке данных. По его указаниям закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, планировал совершить теракт в городе Георгиевске на железнодорожном мосту, — сказал задержанный в ходе допроса.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае. Там отметили, что задержан житель Георгиевска, который действовал по заданию спецслужб Украины.

Ранее в Барнауле был предотвращен теракт. УФСБ задержало иностранца, пытавшегося поджечь храм самодельными зажигательными устройствами. Им оказался выходец из Закавказья, сторонник запрещенной в России международной террористической организации.