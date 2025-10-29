Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:44

Петербуржцы устроили поджог ради 30 тысяч рублей

В Петербурге задержали двух молодых людей за поджог железнодорожного шкафа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали местных жителей в возрасте 17 лет и 21 года, подозреваемых в поджоге батарейного шкафа на железной дороге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на перегоне между станциями Среднерогатская и Купчино. Огонь уничтожил часть оборудования.

По данным следствия, молодые люди совершили поджог за вознаграждение в $400 (30 тысяч рублей). О заказчике преступления пока ничего не известно. На месте преступления также нашли маску Дали, которую использовали персонажи сериала «Бумажный дом».

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт». Сейчас оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее в Нижегородской области задержали двух местных жителей по подозрению в поджоге базовой станции сотовой связи. По предварительным данным, злоумышленники купили инструменты и горючую жидкость в магазине. Как уточнило следствие, они действовали по заказу неизвестных и рассчитывали получить за это деньги.

